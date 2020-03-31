28歲李君妍家人確診新冠　《姊妹淘》急停錄

新冠肺炎來勢洶洶，近日確診人數以每日雙位數增長，有指無綫藝人、擁33C的李君妍的家人亦不幸確診，據知李君妍今早仍有拍攝《姊妹淘》外景，由於節目上各人都冇戴口罩，惹得人心惶惶。無綫隨後發布消息：「藝人李君妍的同住家姐初步確診，現正在政府醫院等候安排進一步檢測。李君妍自行安排測試，結果是陰性。」

Check三次先作準

李君妍上星期先加入《姊妹淘》，亦已在電視城開拍廠景，今早佢就與孫慧雪、蔡嘉欣到尖沙咀拍攝外景，當中雪雪稱已收到李君妍家人確診的通知，自言擔心：「因家屋企有阿仔，唔敢返屋企住，搵緊隔離居所，君妍好似Check咗係陰性，但要Check三次先可以作準，公司好好，提供醫療中心畀我做快速測試，不過太突然，自己都未Check，其實除咗今朝，上周四我同君妍都有一齊做嘢，依家暫停所有工作，老公都唔敢見住。」

蔡嘉欣亦同表示擔心：「當時係拍外景，但因為大家都無戴口罩，都好高風險。據我所知劇組下午嘅拍攝工作都取消咗。聽聞公司依家都開緊會，商量處理方法。而我下次再錄影係周四，不過我依家會自我家中隔離14日，唔會錄影住，確保大家安全。（做快速測試？）睇定啲先，留意呢14日內有無病徵先。」

另一《姊妹淘》主持張寶兒回覆說：「原本今日開外景，今朝工作人員打電話知道呢個消息，外景都取消晒，我今日先知呀！君妍加入姊妹淘冇幾耐，我同佢開廠係唔同集數，只係打過招呼，無一齊傾過偈，因為冇合作機會。」她直言現在危機四伏，唯有不斷保護自己，她說：「《學是學非》啲博士調較咗消毒噴霧畀我，我噴手腳外，會噴埋頭髮，返屋企就蒸衫。（你會唔會驗吓？）去邊度check？如果去醫院我仲驚，我見佢係上周四，都隔咗一段時間，我都見過屋企人，接觸過，如果去驗要齊齊去驗。」而上周李君妍的一班好友亦為她慶祝生日，李君妍的緋聞男友陳俊堅亦有出席，但表示未有聽聞，但會再了解。

同係《姊妹淘》拍檔嘅莊思敏亦指已收到通知：「君妍喺《姊妹淘》嘅Group Chat入面通知所有人，話有屋人確診咗，佢依家check（檢測）緊，未有消息。我上星期開廠時見過君妍，但只係幾秒鐘，我入廠佢出廠，打咗聲招呼，冇一齊錄同一集，我唔擔心，因為唔係緊密接觸，亦冇長時間接觸。希望君妍無事，佢嘅家人都盡快康復。」

另外，有份跟李君妍錄影節目的吳若希（Jinny），她回覆東網說：「我上星期朝早同佢一齊開工，但嗰時大家都冇嘢，我都唔知，公司冇一個正式通知我。」她覺得如果李君妍自己都未有確診：「大家好似突然間就咁恐慌，搞到啲人好慘。」