菊梓喬戀上師弟劉子碩：我哋幾襯又Sweet

歌手菊梓喬（Hana）日前為新歌《如果你明白》拍攝MV，此曲是電視劇《機場特警》的片尾曲，導演安排Hana飾演一個對愛情有盼望的女生，對此她表示：「多謝導演構想出呢個故事，令我有機會喺MV中擁有一個愛護自己嘅男生，仲搵咗小師弟劉子碩（Zac）擔任MV男主角，開頭自己都擔心同Zac嘅配搭，年紀上可能會有差距，始終佢係小鮮肉，不過原來鏡頭出嚟成件事又幾襯，好sweet。」

對於有機會為Hana的MV擔任男主角，Zac表示興奮：「除咗自己歌，今次係第一次幫其他歌手拍MV，自己出道日子尚淺，未有好多拍攝經驗，今次仲要同Hana女神拍一個愛情故事，第一個shot已經要含情脈脈咁望住師姐，畀一眾工作人員望住有啲緊張唔自然，不過Hana畀咗好多鼓勵，仲教我視線做戲，真係好大嘅得着。」

講到MV表面上是個甜蜜愛情故事，但其實一切只是Hana的幻想，是一個偷偷愛慕男主角的故事，Hana表示：「要去想像一個自己鍾意嘅男仔好關心我，對我好好，喺危急時永遠會第一時間出現，會陪住自己傷心快樂，但最後原來一切只不過係自己幻想，其實係好可憐。」她亦謂幸好今次有男主角：「唔使自己做獨腳戲，成件事會更入戲、更有feel。」