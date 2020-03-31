李君妍明知同住家姐確診照開工　無綫即Cut戲份

無綫藝人李君妍同住的家姐證實初步確診新冠肺炎，據知李君妍今朝為節目《姊妹淘》錄影完畢後，經監製叮囑後自行到了尖沙咀一間診所檢驗，結果呈陰性。對於家人中招，李君妍回覆東網：「我的親人不幸確診了，引起身邊朋友及公司同事們的憂慮，我在這裏感謝大家的關心。我得知這個消息後，巳馬上滙報公司，我和媽媽巳立即到診所進行快速測試，及到廣華醫院做肺部X-Ray檢查，測試結果為陰性，及肺部顯影正常。為安全起見，我們巳安排明早做進一步的深喉唾液化驗。因為我是緊密接觸者，我會依照指引隔離，公司亦以暫停我現時的拍攝工作。在此感謝公司及大家的關注，謹此希望大家萬事小心，身體健康，自己能平安過渡，早日回到工作崗位。」

不過，李君妍前幾天及今日都分別有為無綫劇集《食腦喪B》及節目《姊妹淘》開工，故接觸過很多無綫同事，無綫上下都極為恐慌。

《姊妹淘》監製張志明接受東網訪問時坦言李君妍今朝都有為節目拍攝，拍完第一場後，才告知公司其家姐初步確診。問會否封電視城或錄影廠時？張志明謂：「唔會，因為太多人出入，牽涉嘅人太多，李君妍初步檢驗呈陰性，但一定要去政府醫院再Check，最好唔係啦！」

而《食腦喪B》監製吳冠宇接受東網訪問時謂：「我只係知佢家姐確診咗，李君妍都做咗個快速測試結果係陰性，之後都會做唾液測試，嚟緊佢嘅戲份我哋會取消咗先。」