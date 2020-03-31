許靖韻去南生圍「拍拖」　天陰陰變晴天

歌手許靖韻（Angela）新廣東歌《別為我好》，MV找來唐浩然（Jacky）任男主角，跟Angela飾演情侶，雖然這是她們首次合作，但Angela自爆原來一直有留意Jacky，她說「今次第一次見到他，不過之前一直都有關注他的動態。同佢拍攝過程都沒有尷尬，因為他很能夠帶我入戲。」出名一拍MV就會下雨、有「雨神」稱號的Angela，是次在南生圍拍外景，甫到埗天色昏暗，感覺像快要下雨，幸好最後天公造美，搣甩「雨神」稱號，她說：「朝早八、九點仲有啲天陰陰，但去到後尾就有陽光，全日天氣都好舒服。」

新歌由林奕匡（Phil）作曲，張楚翹填詞，Eric Kwok郭偉亮監製，講述分手時以人們總以「為我好」作分手理由，更讓人認識「不愛了」的背後真相。Angela表示一直很欣賞Phil的歌，去年的音樂會更演唱了對方的作品，於是主動向他邀歌，才促成了第一次合作。Angela稱成首歌最喜歡副歌部分：「因為夠淺白直接，講出女生被分手時的無奈。」 繼上次《紫比藍更冷》後，Angela再與Eric Kwok合作，

Angela感覺很輕鬆，會向對方直接講出自己的想法，她說試過深夜向他提出意見，Eric Kwok也會立刻回覆，故在互相交流意見下，錄音過程順利愉快。