為工作頂硬上！黃淑儀推介手術後保健湯水

藝人黃淑儀為鄭丹瑞的網上健康節目擔任嘉賓，講到她之前因常穿高跟鞋導致膝蓋勞損，大概半年前為左腳進行換膝蓋手術，她表示五年前有一天在TVB下班後，在停車場突然腳部劇痛，立即被送往將軍澳醫院，醫生更叫她立即進行開刀手術，工作至上的她第一個反應是：「吓唔得啊！我第二日仲要開工！」在開工與開刀之間，她選擇了開工，故留院一晚，第二天照常上班。這五年內她嘗試過針灸、推拿等不同療法，但都是治標不治本，故最後她決定做換膝蓋手術，但在香港做此手術至少要排期五年，醫生又不建議她同時幫兩隻腳進行手術，故她今次先為左腳做手術，同時排期五年後才做右腳。

黃淑儀的醫師叮囑她做完手術後喝陳皮水，用2個陳皮加4杯水煲至2杯水（約32安士水煲至16安士水），有效消退麻醉藥，更有止痛作用，她大讃陳皮水的功效，更指她住院期間從沒需要注射嗎啡，更告知醫護不需要吃止痛藥。她強調開刀後至少要三個月才算完全復原，期間要勤力做物理治療，切忌因為怕痛而半途而廢。她透露出院後一星期做四日物理治療，故康復進度非常良好，現時行動已沒有問題，今次疫情亦令她修心養性，留在家中休養。

她大方分享適合手術後飲用、以及有效保健的湯水。

保健《春養湯》湯方材料和分量：

黃精 2兩（可用海玉竹替代）

白菜乾 1兩

腰果 1兩

紅蘿蔔 3兩

南瓜 2兩

蜜棗 2枚

雪梨 1個

乾無花果 2枚

乾百合 1兩

乾蓮子 1兩