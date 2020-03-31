張國榮離世17年！一首金曲揭示與歌神當年情

「17年了，哥哥你在天國好嗎？我們還OK，在這艱難的日子，仍是聽你的歌得到鼓勵，為受創的心靈療傷！」

沒錯，4月1日又是愚人節，即是哥哥張國榮的的死忌，哥迷仍覺得，當天愚人節只是愚人。匆匆17年，大家也長大了，我們仍看着你的俊臉，聽着你唱《沉默是金》。

講起《沉默是金》，大家都知這首不朽的哲理歌是哥哥作曲，歌神許冠傑（Sam）填詞。我們就坐時光機返回1988年勁歌金曲第二季季選，這兩位真‧男神合唱這首經典當然彌足珍貴，但在談話中發現，原來《沉默是金》的誕生是有段古。

當晚《勁歌》由鄭丹瑞（阿旦）和周慧敏做主持，阿旦問首歌靈感從何來？哥哥就侃侃而談：「首歌曲係我作，填詞本來畀小美寫，因為小美好鍾意Sam，但Sam自己本身最鍾意首曲，所以佢自己拎嚟填！」

Sam然後娓娓道出為何《沉默是金》不是情歌，而是一首勵志歌：「Lesile話想大家合唱，我就試吓填，不過兩個男人唱情情塔塔歌好怪，所以就寫咗呢隻哲理歌！」

時間永遠沖洗不掉一首經典，放在2020的今天，疫境下細嚼，更覺回甘。

《沉默是金》歌詞：

夜風凜凜獨回望舊事前塵 是以往的我充滿怒憤

誣告與指責積壓著滿肚氣不憤

對謠言反應甚為着緊

受了教訓 得了書經的指引

現已看得透 不再自困

但覺有分數 不再像以往那麼笨 抹淚痕輕快笑着行

冥冥中都早註定你富或貧

是錯永不對真永是真

任你怎說 安守我本分 始終相信沉默是金

是非有公理 慎言莫冒犯別人

遇上冷風雨休太認真 自信滿心裏

休理會諷刺與質問

笑罵由人 灑脫地做人

哥哥， 我們會繼續灑脫地做人......