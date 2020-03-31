天堂鳥Gordon寧手腫　唔畀醫師「啪」番正

男子組合BOP天堂鳥到電台宣傳新歌《冒險島》，成員Gordon早前發生家居意外，在衣帽間一個華麗轉身，右手手腕就撞上衣櫃角，撞至輕微骨折，現見他手仍腫脹，但他解釋是骨移了位，但其實已經不痛及差不多復原，醫師稱要再一次「啪」回去才能移正位置，但Gordon覺徥現除了看起來拳頭大，其他都沒大問題，所以他不想多痛一次「啪」回去。

至於新歌內有一小段音樂是用了遊戲機的經典「Game Over」音樂，三子稱很想知這段音樂其實來自那個遊戲上。歌曲他們想表達人生像一場遊戲，關關難關關關過，不會有人一次就能夠打爆機，就如疫情般，相信是上天給大家一個考驗。這個考驗現全球一齊參與？他們謂：「沙士一役雖然仲好細個，但衞生意識係高咗，今次學會要儲備口罩，同邊種口罩符合規格。」另外，因很多時間留在家中，下廚機會變多，廚藝大進，家中電器損壞亦嘗試維修。

講到宣傳新歌可受影響？三子稱會做網上直播與歌迷見面，還正製作一個網上頻道，會拍多些如搞笑、下廚片分享。因今年是計劃推出3部曲及演唱瘭，所以還有2首新歌會出歌，希望年底前可以做到。