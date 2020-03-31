兩大女神首合作！蘇慧倫魏如萱突破過往尺度

台灣歌手蘇慧倫的新專輯《面面》，一推出即成為多個排行榜冠軍，緊接推出與「文青教主」娃娃魏如萱的合唱曲《氣溫37度的遐想》，獲不少人喜愛，《氣》將女人內心不為人知的慾望風景表露無遺，歌詞充滿遐想情節且挑逗人心，突破兩位女神的過往尺度，MV開展一場致女人萬歲的聯歡聚會，原本平平無奇的表演，卻展現出女人心中的小劇場。

新歌透過十首歌曲表達十種情緒，繼《為你變成他》、《安和》、《真面目》前三波歌曲，唱出人的逞強面、人的反叛面、人的赤裸面後，最新主打《氣溫37度的遐想》展露人的慾望面，而這首歌的靈感來自蘇慧倫某次看到電視上有個彈着結他的型男，令她心跳加速。此歌亦是繼《失戀萬歲》後，蘇慧倫多年沒有推出女女合唱，她收到歌時，即力邀魏如萱助陣合唱。

蘇慧倫和魏如萱兩大女神雖然是首次合作，但其實兩人相當有緣分，魏如萱透露在陰差陽錯的情況下，因製作人搞錯錄音室，故在錄音室第一次和蘇慧倫見面，第二次則是在髮廊相遇，之後又在跨年場第三次碰面，故能在音樂上合作，兩人都很開心。並意外逼出哭點，魏如萱說：「很開心可以和蘇慧倫合唱，這種曲風的歌我也比較少，所以很開心可以跟她聲音可以疊在一起，你看我是不是可以哭了！」蘇慧倫笑說這次合作也讓她很想哭，開玩笑說：「想說娃娃唱歌這麼好聽，怎麼辦！」

她又說歌曲在講女生的遐想，所以一定要有男性的代表，而此男性代表不是真人，而是一名假人模特兒，雖然不是真人版的猛男入鏡，兩位人妻反而更加自在，魏如萱說：「如果是猛男會害羞吧！但如果真的是猛男他幹嘛穿衣服，猛男就是要露呀！」隨即作勢幫假人脫衣，又為假人改名，逗得全場大笑。