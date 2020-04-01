着短裙踎底搵食　譚嘉儀撲米失敗轉買叮叮飯

新冠肺炎疫情持續，繼上月市民搶購食米，致市面一度出現米荒，近日再有市民擔心生活物資短缺，再掀搶米潮！

問幾時返貨

昨午歌手譚嘉儀戴口罩獨自現身大角咀一間超市，推着購物車直入食米區，但貨架空空如也，她見另一貨架放了燕麥米、紅米等健康食品，即逐一拿起研究。雖然着了黑色短裙，但她照踎低，完全不擔心走光，不過最後揀不合心水，臨走時她問職員：「知唔知幾時會有米返貨？」

之後嘉儀轉戰另一間超市，亦是箭步衝走食米區，但貨架上只得幾包日本米，並貼上限購通知，每人限買兩包。見她左揀右揀，最終都是冇買，反而對「叮叮飯」很有興趣，最終扑槌拿了兩盒，排隊付款後即放入背囊，然後匆匆走入一幢商業大廈。

阿媽少出街

事後記者聯絡嘉儀，她坦言早幾日已聽到有人搶米的消息，但她不想盲搶：「我媽咪呢排好少出去買嘢，咁啱屋企啲米就快食晒，媽咪叫我出嚟睇吓有冇，如果有就幫手買返去。我依家日日去studio做嘢，所以咪喺附近超市睇吓有冇米買囉，但都買唔到。（見你買咗兩盒即食飯？）係呀，未試過，咪買兩盒試吓囉。」