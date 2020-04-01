東方日報C1：李君妍同住家姐確診開工恐播毒

無綫藝人李君妍的同住家姐初步確診新冠肺炎！可是她昨日仍與孫慧雪及蔡嘉欣齊齊錄影節目，數日前亦有拍劇，消息公布後令「全城」恐慌，其中有密切接觸的孫慧雪因有小朋友，徬徨到不敢回家，只能在街上等老公為她搵地方自我隔離。

現年28歲的李君妍，同居胞姊不幸初步確診，但她昨晨仍有為無綫節目《姊妹淘》拍攝外景，同場還有藝人孫慧雪、蔡嘉欣及其他幕後工作人員，拍攝時藝人均沒有戴口罩。除了該節目外，李君妍亦有拍劇，早前更與緋聞男友陳俊堅及好友慶生，故當無綫昨午發消息指其家姐初步確診、現正在政府醫院等候進一步檢測後，引起電視城上下一片恐慌！

蔡嘉欣停工自我隔離

上星期才加入《姊妹淘》的李君妍，曾返公司錄影廠拍攝，與節目拍檔張寶兒及莊思敏等碰面，但沒有緊密接觸，反而昨晨與孫慧雪及蔡嘉欣齊齊拍外景，風險最大。阿雪受訪時坦言很徬徨，育有兒子的她不敢返家，要搵地方隔離，致電防疫中心相關熱線查詢又沒有人接聽，只好在寓所附近徘徊，等老公找地方安置：「公司好好，提供醫療中心畀我快速測試，不過太突然，自己都未Check，聽講君妍佢係陰性，但要Check三次先作準！其實除咗今朝，我同君妍上周四都有一齊做嘢，依家暫停所有工作，老公都唔敢見。」蔡嘉欣同樣表示擔心：「拍外景嗰陣因為大家都冇戴口罩，所以係好高風險，聽聞公司依家都開緊會商量處理方法。原本我下次錄影係星期四，但依家會自我隔離14日，確保大家安全。（做快速測試？）睇定啲先，留意呢14日內有冇病徵先。」

原本昨午要拍攝的張寶兒坦言朝早收到公司電話通知取消：「我同君妍開廠係唔同集數，只係打過招呼，未有合作機會。」又指現時危機四伏，惟有自我保護：「《學是學非》啲博士調校咗消毒噴霧畀我，噴手腳外仲會噴埋頭髮，返屋企就蒸衫。（你會唔會驗吓？）去邊度Check ？如果去醫院我仲驚。」

《姊妹淘》監製暫不封廠

記者昨日致電李君妍，她坦承有親人不幸確診，引起身邊朋 友及公司同事的憂慮：「我得知這個消息後，已即時向公司匯報， 我和媽媽亦隨即到診所進行快速檢測，結果呈陰性反應，隨後亦到政府醫院做肺部X光檢查，並無發現異常，為安全起見，已安排做進一步的深喉唾液測試。」她又指因是緊密接觸者，會依照指引接 受隔離：「公司亦已暫停我現時的拍攝工作，在此感謝公司及大家的關注，希望自己能平安度過，早日回到工作崗位。」記者訪問《姊妹淘》監 製張志明，問到會否封廠，他說：「唔會！因為太多人出入，牽涉嘅人 太多。李君妍初步檢驗呈陰性，但一定要去政府醫院再Check，最好 唔係啦！」他表示本周四一集仍會安排其他人錄影。

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