天堂鳥向張國榮致敬　Gordon都想有自己風格

今日（4月1日）是已故巨星張國榮（哥哥）逝世17周年的日子，組合BOP天堂鳥亮相最新一集的無綫節目《流行經典50年》，今集主題是懷念張國榮，故天堂鳥演唱了對方的經典跳唱名曲向他致敬，包括《Monica》、《H2O》、《Stand Up》等。Gordon（葉灝基）認為哥哥是很有性格的藝人：「呢幾年我睇過佢好多表演同訪問，佢嘅談吐、表演話畀大家聽我就是我，佢嘅表演風格係十分難去模仿，我一直好想做到同哥哥一樣有自己嘅風格。」

Lincoln（許俊豪）就表示很久之前聽過哥哥的一個故事：「佢當年掟帽落台被嫌棄，而哥哥不但冇受呢件事影響，反而更努力證明自己係得，呢個故事令我更堅持自己嘅信念、堅持我嘅夢想！」而Tyrese（歐喬鋒）坦言一開始不太了解哥哥：「直至入行呢幾年入面不斷有機會表演哥哥嘅歌曲，開始上網睇番佢以前嘅歌曲台風、想法、談吐，最令我佩服嘅一定係佢做人嘅態度，佢因自信所散發嘅光芒，看似誇張但又唔做作，工作認真專業亦充分體現佢謙虛嘅一面，佢真係一位令人不得不佩服嘅天王巨星！」

天堂鳥翻唱哥哥金曲。