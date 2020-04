據外國媒體報道,電影《星球大戰》(Star Wars)系列演員Andrew Jack,周二早上在倫敦一家醫院病逝,享年76歲。死因是患上新冠肺炎後出現併發症,令人遺憾的是Andrew Jack離世時,妻子未能見他最後一面,因為其妻正於澳洲被隔離。

Andrew Jack入行近40年一直擔任幕後工作,是位荷里活的著名方言教練,他生前亦有作幕前演出,先後參演2015年的《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)及2017年的《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi),在片中飾演陸軍少校Caluan Ematt。