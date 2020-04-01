最後一次見面！陳敏之難忘哥哥捉住手仔摸心口

今日係張國榮（哥哥）逝世17年，因為新冠疫情肆虐，所以好多悼念活動都取消，但哥哥生前的好友都冇忘記過呢位巨星，其中曾經同哥哥合作過一次的陳敏之就拍片講述同哥哥相識經過，而呢一次都係佢最後一次見到哥哥，但已經教她畢生難忘。

佢拍片話：「4月1日好傷感同掛念一個人，就係哥哥張國榮，哥哥有一種好迷人嘅魅力，好Cool嘅感覺，但其實佢氣場好勁，但係當佢同我講第一句說話嘅時候，我就覺得佢係一個平易近人冇架子嘅巨星，其實哥哥係我嘅偶像，我細細個係聽住哥哥嘅歌大，佢係我最喜愛嘅男歌手，直至到依家都係，我記得最深刻一次就係同佢合作，呢一次合作亦都係最後一次見到哥哥，好榮幸可以參與到哥哥一首歌嘅MV，歌名叫《怨男》，我記得係要將隻手去觸摸哥哥嘅心口，我係好驚，跟住哥哥叫我唔使驚，佢捉住我隻手教我點樣做，呢個感覺到依家仲記得，最後敏之想同哥哥講，希望你係另一個國度，都生活得好好，We love you。」

而哥哥好友周慧敏為哥哥整了一條影片，但一直想不到用甚麼背景音樂，她寫道：「《如果你知我苦衷》、《追》、《明星》、《風繼續吹》……不，應該是純音樂更合適，Dear Leslie,You’re forever in my heart！Vivian.」

另外，湯寶如都有悼念哥哥，她寫上：「永遠懷念」，而曾與哥哥合作電影我袁詠儀每年都有悼念，她寫上：「當我見到天上星星，總會想起你」