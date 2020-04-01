《愛．回家》CPU唔係宅男　其實勁打得！

《愛．回家之開心速遞》除咗一班CP大受歡之外，好多配角嘅演出都好搶眼！日前播前一集就係以IT三子為主題，CPU（譚坤倫飾）、Mouse（吳展驊飾）及Keyboard（李興華 飾），三個為咗人哋記住佢哋，做咗唔少爆笑嘢出嚟！最後大家都係記住佢哋啲衰嘢，先分到佢哋出嚟！「龔燁」張景淳事後喺IG玩嘢，晒出同佢哋嘅合照，但啲名就繼續亂添，認錯晒佢哋，Mouse變House、Keyboard變Keypad，真係冇人性！

《愛．回家》IT三子之一嘅「CPU」譚坤倫，真實嘅佢唔係宅男一名，佢除咗好多打得之外，仲係一名健身教練！佢喺ig會晒啲爆肌相，真係估佢唔到！依家28歲嘅佢，入行超過八年，當年參無綫節目《功夫新星》而入行。譚坤倫細細個就被送去嵩山少林寺中心武術學校，學武六年！佢仲話當時練得好辛苦，仲有體罰，試過匿喺被竇入面喊，真係慘慘豬！講到點解會練大隻，佢話因為睇咗張家輝套戲，之後的起心肝去做gym，練成爆肌身形。

譚坤倫拍過唔少作品，喺《包青天再起風雲》演「馬漢」都算係代表作之一，佢話拍嗰時專登增磅，最高峰時期有180磅！喺劇中，佢好多武打場口都親身上陣，仲得到剪片師認可，話呢十幾年已經冇演員親身上陣，真係難得。

譚坤倫亦有演出《黃金有罪》，佢仲要拎錘仔打張兆輝心口，佢話好彩得到對方指導，佢話：「當時有位演員會喺我打緊嘅時候行入嚟，但係佢遲咗好多先入嚟，所以導演未叫cut機，我都一路繼續打，結果我有一吓唔小心打中咗輝哥嘅心口。當時我真係好驚，亦都非常抱歉，佢不但冇怪責我，反而仲好有心機教我應該點樣打，我覺得呢種專業精神太值得我哋去學習。」真係袋錢落佢袋呀！