背麥美恩暗溝蔣家旻？許文軒否認被照肺

藝人蔣家旻日前傳被麥美恩緋聞男友許文軒暗溝，這日在無綫電視城遇上男主角許文軒準備入廠開工，問到此事時，他即無奈說絕無其事：「冇呀，我解釋番件事先，當日我同佢及周奕瑋一齊出席完派口罩活動，蔣家旻揸車走先，但喺停車場見到佢停埋咗角落頭好耐，我哋咪駛上前睇佢咩事，原來佢爆咗軚同埋後面撞到欄杆，所以咪落車幫手，而幫佢換軚嗰位男士亦唔係我嚟，係同車導演嚟，我就冇車牌嘅，而另一個同事架車就借埋條軚畀佢換，所以根本唔係報道所講嘅秘戀呀，暗溝咁！」

問到可有私下和蔣家旻約會？他謂：「冇呀！嗰件事係成個月前，喺尋日大家返嚟公司先再見番，我哋私下亦冇聯絡。」 兩人被召回公司「照肺」？他謂：「唔係，係想知發生咩事，做番個回應啫！」文軒笑言當大家見到面，都忍不住講笑說對不住大家的緋聞男女友，原來對方同樣姓麥，一個是麥美恩，一個是麥秋成。

講到麥美恩看到報道可有反應？文軒笑道：「我哋成班朋友有個群組，大家攞嚟笑吓，佢話人紅是非多，開心唔使再同我個名有關係喎。」終於緋聞女友可換畫？他笑謂：「如果有個真女友係咪好啲呢！」