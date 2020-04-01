愚人節玩大咗！金在中自爆患新冠肺炎被億萬人圍插

韓團JYJ的34歲成員金在中今日在Instagram發文，指自己確診新冠肺炎，是首位確診的韓星，他在文中說：「我感染了新冠肺炎，全部是因為我不理會政府和周邊的提醒而引起的，我知道了個人的行為對全個社會來說有多大影響，想到有人會因為我而受到感染，我感到非常抱歉，我總是覺得感染的人不可能是我，這是像傻瓜一樣的想法，這樣的想法就造成了現在的自己。」

金在中表示正在住院，他正在回想過去，並覺得感恩和抱歉：「我有很多話想說，我想見的人有很多。」

有網民懷疑金在中是遭人入侵Instagram，亦有人懷疑是愚人節的玩笑，因金在中過去亦曾在演唱會中扮暈倒及謊稱結婚，而金在中所屬的韓國CJes事務所表示：「金在中正身處日本，所以未能立即聯繫到他，確認之後會再告知大家。」

其後金在中在近一小時後再透過Instagram發文澄清一切只是愚人節的玩笑：「假如身邊所愛的人和對我來說珍貴的人感染了新冠肺炎？真的是非常心痛的事，但總是會處於想着『不可能是我』的無防備狀態，令家人和朋友都會很擔心。」他承認謊稱確診的玩笑是開得太大，但卻成功在短時間內令很多人擔心自己：「這絕對不是其他人的事，想告訴大家，保護好自己就是等於自己愛惜的人，我會接受所有因為這段文章而引起的懲罰。」全球的網民對於金在中自爆中招感到好不滿，喪插他玩大咗，不應該拿這些事情來開玩笑。