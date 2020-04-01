【快速測試有結果】孫慧雪繼續自我隔離

藝人李君妍同住家姐確診新冠肺炎，昨日她曾跟孫慧雪一起錄影節目《姊妹淘》，孫慧雪因家中有小朋友，擔心不已，昨晚在老公幫忙下搵到酒店「落腳」自我隔離十四日，她謂：「因為君妍深喉檢測報告未出，我並唔算確診者嘅緊密接觸者，依家係自發性隔離，但已經安排緊做測試！希望冇事啦！」

母子同哭

雪雪直言因事出太突然，昨日出門口都完全冇想過要跟家人「分開」十四日，所以昨晚睡覺都相當不習慣，雖然有跟囝囝視像通話，但一見囝囝喊就心痛不已：「我同佢視像通話，見到佢喊，攬唔到佢就忍唔住自己都喊，希望（時間）快啲過去啦！」

雪雪現靠老公運送日用品給她，至於做的測試，也是靠老公去拿測試用品，醫生透過視像教她如何使用，之後再將測試物品送到化驗所化驗。

另外，孫慧雪今晚在社交網「報喜」，發文稱已接受首個快速測試，結果是呈陰性，她說：「真係一個好消息，雖然依家太快測並未準確，所以為咗大家安全，我會繼續自我隔離，並進一步做唾液檢測！」她續說感激朋友關心，又指有部分朋友說要給她送上物資，她說：「我當然冇畀佢哋咁做啦！我真係好多人錫呀！我ok呀！想話你哋知唔使擔心我呀！」