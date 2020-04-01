發燒惹中招疑雲　何雁詩照返電視城開工

歌手何雁詩到電台宣傳新歌《致有夢想的人》，講到她之前因喉嚨痛及發燒，而惹來新冠肺炎確診虛驚，提到有無綫藝人李君妍家姐確診的消息，對此何雁詩說：「真係要小心啲，身邊人或自己有病徵就要盡早通知其他人，佢都做得算係咁啦，都係開開吓工先知。」問到近日可要返電視城工作，會否感擔心？她說：「要呀，但我都係除咗飲水先會除口罩，當然上台唱歌就另計，或者可以參考阿姐（汪明荃），做《娛樂大家》主持都全程戴口罩。」

問到現時病情好番晒未？她說：「如果為喉嚨痛畀1-10分，我之前最痛就係10分，依家就係0.5分，的確好番好多。（做嘢會唔會攰？）都會，暫時工作時間都好好，開幾個鐘，都夠時間休息，唔係做嘢就即刻返屋企。」

她又透露今年打算出三首歌，亦有意明年年初開首個個人演唱會：「因為都有單位有興趣合作，希望可以傾得成。（有信心出年年頭疫情過晒開到騷？）都係諗定先，我連今年結婚都都未係好肯定到，哈哈，所以都係 Plan定先，但開騷係我嘅夢想。（要同舊公司傾番版權？）以我所知其他歌手離開咗星夢都可以照唱，但就唔出得DVD，但再理解啦，我同舊老闆關係都好好。」