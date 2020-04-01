金在中謊稱中新冠　網民發起國民請願要求處罰

韓團JYJ的34歲成員金在中今午在Instagram發文自爆確診新冠肺炎，後來才澄清只是開愚人節玩笑，希望藉此提高大家的疫症的警覺性，但被大批網民鬧爆他用疫症講笑，插爆他冇腦！其後有人在青瓦台國民請願版發起名為「請處罰開了過火愚人節玩笑的藝人金XX」的請願文章。

該請願者指金XX發文謊稱自己染疫，在成為話題之後，便修改文章，指自己只是講笑：「作為公眾人物竟然用新冠肺炎來開玩笑，我看到新聞說開玩笑開得太過份會成為被處罰的對象，必須要懲罰金XX，才不會再有人開這種玩笑。」而現時已有超過4千人連署要求當局處罰金在中。

金在中今次謊稱染疫後，自言願意接受一切處罰，據指散布假新聞或以愚人節玩笑為藉口而打電話到警署或消防署同樣會受罰，曾有20多歲的男子向保健所謊稱自己曾與新天地教會的「超級帶菌者」31號患者接觸而被拘留起訴，根據傳染病防疫法第18條，在沒有恰當理由下拒絕或妨礙疫情調查，作虛假陳述或提供虛假資料，或故意暪報的行為，最高可被判監禁兩年及罰款2000萬韓圜（約13萬港元）。至於違反家中隔離指示或作虛假申報而為防疫機關帶來混亂的話，可被控妨礙事務罪，最高可被判入獄5年及罰款1000萬韓圜（約6.4萬港元）。

而中央防疫對策本部方面表示：「我們現時正在了解關於金在中的事件，正討論是否需要處罰他，雖然透過惡意電話持續帶來混亂的行為是會被處罰，但今次是名人在社交網上引起的風波，我們需要先進行討論。」