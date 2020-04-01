孖李靖筠Jam歌　許靖韻低胸獲網民讚有型

歌手許靖韻（Angela）和李靖筠（Gladys）為兩人的音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》拍攝第五集，今次以「立青二人組找數夜」為主題。兩人演唱歌迷在留言區點唱的歌曲，當中不乏要點唱近排深夜重播的劇集《On Call 36小時》主題曲，掀起很多人對這兩首歌的回憶。

之後又唱出最近大熱台劇《想見你》的主題曲《想見你想見你想見你》，Angela更把副歌填上廣東話歌詞，相當有心思。而Gladys則唱出《下次愛你》、《只怕不夠時間看你白頭》、《Sunday morning》等Fans點唱歌。

然而兩人亦有看網民留言，當中亦有讚有彈，Gladys坦言雖然有時看到劣評會影響心情，但感激有很多觀眾提出意見，令她知道自己的不足之處，又多謝大家在疫情下留在家中看她們的節目。Angela讀出留言：「許靖韻黑色Boots、一件頭、少少低胸好有型。」Gladys便立即直視Angela心口笑指：「唔係少少低胸喎！你真係少少低胸咩？」二人隨即爆笑。