生意跌八成！譚俊彥想搵陳煒出食譜轉攻網

無綫藝員譚俊彥、陳煒、朱晨麗、張頴康等在將軍澳電視城出席劇集《法證先鋒IV》活動，席間宣布第26集的七天跨平台總收視高達40點，逾261萬觀眾收看。

譚俊彥與陳煒皆表示入行至今也未試過有一套劇集有40點收視，覺得很鼓舞，他指大家好似回到電視撈飯的日子，也提醒新冠肺炎疫情嚴峻，呼籲大家多留屋企。

陳煒對於梅小青爆她原本要拍廣告，但也改期出席活動，她說：「冇咁嚴重，只係網上廣告工作，時間比較彈性。」問到對大結局收視有何期望？他們皆表示有40點已滿足，美中不足是未能食飯慶祝，譚俊彥說：「我都成日講，等疫情過後，如果我間餐廳仲捱得住嘅話，一齊嚟慶功。（餐廳生意點？）情況唔樂觀，我哋主要做晚市，對我哋影響好大，加上我哋係用西班牙火腿、美國牛肉，賣完都入唔到貨。（可有裁員？）冇，堅持到最後，搵幾多出幾多，幾個拍檔都有夾份出糧，亦有向政府申請資助。生意跌咗七、八成，以前生意好要提早兩星期訂枱，依家試過一個禮拜有兩、三晚食蛋，都幾驚，都要改變吓經營模式。」他又指知道陳煒廚藝了得，希望可與對方合作推出食譜，或於網上教人下廚。