講阿爸生癌博同情？金在中再發文道歉

韓團JYJ成員金在中今午突然透過Instagram自爆確診新冠肺炎，一小時後，他再修改文章，指自己只是開了愚人節玩笑，希望令大家更注重防疫，隨即被網民鬧爆，竟然拿疫情來開玩笑，而他其後知衰，將文章刪除。

金在中今晚再次在Instagram發文道歉：「我知道我做了不應該做的事，首先我要為我的文章向因為新冠肺炎而受影響的人和因為疫情而令業務收到妨礙的人真心地致歉，我知道我做了錯誤的判斷。」他澄清只是想令沒有防疫意識，和對疫症掉以輕心的人提高警覺：「因為溫暖的春天到來了，很多人進行戶外活動，也有人因為推遲開學而去到密封的環境享受閑暇的時間，想到可能會有第二和第三次傳播就覺得好可怕。」

金在中又指父親曾在醫院接受肺癌手術治療，真正感受到新冠肺炎疫情，並不是他人的事，又指現在仍有很多人外出時，沒有配戴口罩，認為大家需要提高警覺心：「拜託了，請大家聽我說吧，請大家不要生病，也不要經歷病痛了。」他又表示看到有身邊人確診，令他感到很害怕，希望大家一起努力克服艱難時期，又再次向政府機關及醫務人員道歉。