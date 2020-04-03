艱苦經營興趣班　陳志忠召集師生派口罩抗疫

功夫藝人陳志忠（Wilson）在西環創辦演藝學校，日前他召集學校師生及藝人好友一同擔任義工派發口罩、消毒搓手液及漂白水，將抗疫用品贈送給該區的長者及低收入家庭，反應熱烈！

當天適逢Wilson生日，他表示生日做善事最有意義：「依家周圍都好需要抗疫用品，有時真係有錢都未必買得到，所以統籌呢個活動都寧願叫人捐物資，一齊做善事幫助社會上有需要嘅人，行善積福。」

問如何在逆境期間經營學校，Wilson無奈地說：「都冇辦法，因為由開幕至今經歷社會運動同疫症，依家小朋友全部停緊課，好多家長都唔畀小朋友出街同上堂，對於我哋做興趣教育中心都幾大挑戰。（損失咗幾多生意？）都有六、七成呀！依家都轉咗做網上教學，不過始終隔住個視像，小朋友要得到家長監督下先能夠自律跟住我練習。」

談及政府紓困措施，他說：「我唔明白政府用乜嘢標準嚟衡量中小企，竟然冇任何支援教育方面，我認為教育都幾重要，所以希望政府能夠幫下我哋經營興趣教育呢方面嘅公司。」Wilson又表示幸好遇上良心業主一直以來幫忙及減租。