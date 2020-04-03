留家抗疫做KOL　黃嘉雯金毛陳年旅行片再翻睇

應屆港姐黃嘉雯搞作多多，趁住疫情留喺屋企，佢透露做KOL開設Youtube頻道，仲話依家學緊剪片，叫大家今日留意會有片睇！

但原來佢做Youtuber並唔係第一日嘅事，見佢早喺四年前已經上載四條去旅行嘅Vlog，同朋友去希臘同瑞士旅行嘅佢，上天下海乜都齊晒！當時染咗一頭金髮嘅佢，同朋友玩跳崖，之後又着住小背心騎驢仔遊覽當地。一個轉身，黃嘉雯同朋友去瑞士，仲玩埋高空跳傘，之前佢嘅片已經咁高質，唔少網友大呼期待！

上《娛樂大家》成功拎走獎金

另外Carmaney孖港姐王菲日前為《娛樂大家十點半》擔任嘉賓，喺IG晒靚相留念，首次參與Game Show嘅Carmaney事前大叫緊張：「知佢哋好勁，以往上其他綜藝節目都可以準備，但Game Show係睇即場反應，今次玩狼人殺仲要抽中做狼人，對住咁多高手都真係好驚，疫情爆發前同啲Friend玩，都冇咁多技巧，甚至係亂估，所以都專登睇番之前咁多集做吓功課，分析吓每人嘅特性。」

親自落場後，Carmaney笑話最怯對住譚嘉儀，因為喺頭一Round就畀對方「針對」，超大壓力：「佢問咗我幾次就好緊張！其他人好犀利，被篤中都可以繼續扮冇嘢，我係贏好彩，當期時玩係跟唔上節奏，佢哋講嘢勁快，同時又可以邊分析，我係聽完都未Load得切，諗番其實每句都有意思！」最後，Carmaney亦成功喺Lisa姐（汪明荃）手上贏取獎金獎品，興奮跳起：「Lisa姐好Nice，係一個輕鬆小遊戲，我覺得Lisa姐係有讓我先贏到！」