驚險懷孕經歷 ！黃煦珽突然升呢阿媽

曾參選中國文化小姐並奪得殿軍的藝人黃煦珽（Zaneta）年前推出個人派台歌《女神BB》，在網上獲得回響，原來她已低調結婚兩年，並在今年一月初誕下6磅11安士愛女「奶油豬」，英文名Jolie，Zaneta正式加入媽媽行列！

初為人母的她接受訪問，坦言整個懷孕過程一點也不容易：「上年5月知道自己有咗好開心，因為一直好想生豬BB，但6月中香港開始有社會運動，自己日日追新聞，睇Live睇到凌晨，情緒成日都好激動，晚晚瞓唔着，有一日見紅作小產入咗急症室，當時好驚冇咗個BB，醫生建議瞓多啲，要保持心境開朗，有時連落街都好似冒生命危險咁，所以一直冇同親戚朋友講自己有咗，因為好怕空歡喜一場，連老爺奶奶都係喺我臨生前一個月先知。」

老公見到驗孕棒表現冷靜

問到有甚麼難忘經歷？Zaneta說：「之前用驗孕棒驗咗兩次都冇，喺母親節嗰晚再驗多一次，竟然中咗，滿心歡喜同老公講，佢當時好投入睇緊足球，望完支驗孕棒點頭對我笑咗一下，就繼續睇波，我發覺自己由細到大啲人生大事，幻想同現實都會有好大落差！哈哈！除此之外，喺最後一次產檢，醫生叫我得閒留意吓BB有冇心跳，我聽完好大壓力，有一晚同老公講好擔心BB會突然冇咗心跳，好想佢快啲出世，點知幾個鐘後就開始陣痛、見紅、穿羊水，老公即刻車我入院，BB當日就出世，比預產期早咗12日。」Zaneta笑言囡囡長得九成似爸爸，嘴仔則似自己，每日望住BB樣子都像有變化，感覺特別。