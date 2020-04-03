醫院感染　英國老牌諧星Eddie Large新冠肺炎離世

英國老牌諧星Eddie Large昨日因新冠肺炎併發症離世，享年78歲。據其家人在Facebook透露他原本因心臟衰竭而在醫院等侯換心手術，但就在醫院內感染新冠肺炎而引發併發症離世。

Eddie活躍70年代與80年代的英國電視界，他憑與另一男星Syd Little組成的Little and Large搞笑組合走紅。Syd對老拍檔死訊大為打擊，他表示Eddie已病了一段時間。而最近與Eddie合作的電視著名主持人組合Ant and Dec亦有於社交網留言哀悼。

除了Eddie之外，曾為卡通片集《反斗熊心》（Yogi Bear）熊女Cindy Bear配音接近30年的美國著名配音員Julie Bennett，本周二（3月31日）亦因新冠肺炎併發症在洛杉磯醫院離世。享年88歲。未任配音員之前，她參演過多部劇集。

此外，美國格林美音樂獎得主女歌手Sara Bareilles昨日亦拍片自爆之前在英國演舞台劇時染疫但已全面康復。她表示與她合作的男星Gavin Creel亦相信已感染，不過他選擇唔接受檢測而自行隔離。據她指其他幾名演員亦不幸確診。另一美國著名舞台劇男星John Benjamin Hickey亦表示染疫。