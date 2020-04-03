星光熠熠！英國數十位紅星拍片為醫護打氣

英國上周四發起「為醫護人員鼓掌」（Clap for Carers）的活動替在新冠肺炎爆發期間努力工作的英國國家衞生事務局（NHS）人員打氣，而近日英國多位名人紅星包括保羅麥卡尼（Paul McCartney）、米積加（Mick Jagger）、丹尼爾格力（Daniel Craig）、琦溫斯莉（Kate Winslet）、碧咸（David Beckham）、米高堅（Michael Caine）、艾頓莊（Elton John）、Kylie Minogue與班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等多位一同舉牌拍片多謝NHS的員工，在疫情期間每日冒生命危險工作！

至於美國方面，奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）日前就網上發起#VoteAtHome運動，拍片呼籲政府應對疫情改革美國大選投票制度，新加可在家中投票。而多位名人紅星包括Khloe Kardashian、麗達韋遜（Rita Wilson）等都表示支持。