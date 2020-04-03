隔離14日出關！崔碧珈想冒險返洛杉磯拍戲

上月中在美國返港的藝人崔碧珈（Anita），今日滿14天隔離令離開酒店，她表示心情十分興奮：「因為可以出嚟見到個天。就算出到嚟都會重喺屋企，三、四日先出去掃貨，或者去樓下個公園行吓都好。」

講到隔離的感受， 她稱比想像中易過：「但最後幾日嘅動力係細咗，最初幾日又練琴又做好多嘢，一個人困得耐會有少少情緒低落，同自己講過多兩三日就OK。（隔離期間有冇異性慰問你？ ）冇，我都想，同性異性都冇。」她透露出關後會跟媽咪食飯，因為之前去了洛杉磯三星期，很久沒有跟家人食飯。她又指要繼續操弗身形：「我接咗個健康廣告要拍，本來係隔離期間拍，依家延遲咗，所以仲要努力Keep。」

至於歐美的工作，她透露自己第一部監製的電影《Nausica》，剛趕得及報名康城影展，而她稍後有可能要返洛杉磯拍戲：「導演見我隔離期間有彈琴，話我可以參與電影音樂，問我有冇興趣唱主題曲。套戲原定5月1日開機，但我返去美國又要隔離14日，未必夾到，但導演話最多可延期兩星期，因為成個製作團隊已經喺嗰邊，得我未到，美國冇限制拍攝，只係限制人數。（最後可能飛起你？）可能，我有可能錯失咗個機會。但我應該唔會放棄，除非洛杉磯突然有啲爆炸性嘅新聞。」

提到美國疫情嚴重，返去洛杉磯會否感擔心？她說：「劇組會安排間屋畀我，會點對點車我去拍攝現場，仲會安排所有必需品，唔需要周圍去，好安全，最驚係坐飛機，見到依家啲人嘅防護裝備都好多。（冒生命危險去開工？ ）香港好多電視台啲人都繼續開工，要發生就會發生，最緊要係做好防疫措施，唔可以無了期咁唔做嘢。」