【等了又等】謝東閔入行十年角逐樂壇新人

入行足足十年的謝東閔，終於推出新歌《最冷的一天》，成今年樂壇新人，他到電台宣傳時指，因為疫情關係取消了不少活動，所以要勤力跑台吸曝光率，問到做新人緊張？他笑言冇乜，但就好期待、感覺好得意：「做戲都拎過新人獎，都希望今年喺樂壇拎到，新歌上到網上音樂平台首位都開心。（唔希望今年頒獎禮取消？）都係，希望到時冇事，7、8月希望（疫情）完。」

他表示近日釗峰出了首新歌，正是他幾年前曾經唱過Demo：「約咗釗峰一齊開Live唱呢首歌。（你覺得邊個唱得有感情啲？）大家都好！」續說之後再會有一、兩首歌推出：「有劇集插曲。（想再唱多啲劇集曲？）梗係想！」

問到緋聞女友朱智賢可有讚好聽？他說：「佢有幫我Share首歌，都好多謝佢，但就冇問佢好唔好聽。」談及女方拍劇有着婚紗場口，要增肥，謝東閔笑指增肥好：「佢太瘦、要食多啲嘢、食消夜、瞓多啲。（覺得佢肥咗身材好？）冇留意呢樣，哈哈！」並超貼心隔空關心「女友」：「佢好叻、做戲好犀利！但有叫佢拍外景小心啲，因為佢接觸好多人，有叫佢如果唔使拍嗰陣一係上車、一係去冇乜人嘅地方，同埋勤啲用搓手液、戴口罩。（你好擔心喎！）擔心㗎！都唔想有咩事，不過公司呢方面好好，好感恩！」