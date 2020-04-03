坐楊明大髀好尷尬！何依婷：抖唔到氣

藝人何依婷2017年參加港姐入行，雖然她參演過不少節目如《學是學非》及《Think Big天地》，更客串過劇集《街坊財神》及《他他他的少女時代》，但正式多對白、有戲做的電視劇是播映中的新劇《機場特警》。

劇中飾演楊明女友「安安」的她，於昨晚一集中有一場着迷你裙坐楊明大髀的戲份。何依婷之前接受無綫訪問時，坦言那場戲是第一日開廠的第二場戲，起初她都有點尷尬，導演亦嫌她演得不夠自然，根本做不到二人是一對的感覺，之後導演叫她索性坐上楊明大髀上，她都豁出去，照坐上去，才完成這場戲。她又謂：「喺呢套劇我一場戲連一場戲，密集到自己好似抖唔到氣，而且又唔夠瞓，情緒好悲觀，覺得自己做得唔好。」

怕做慣「大髀專員」搵唔到男友

今日何依婷出席《機》宣傳活動時，她急忙代楊明澄清：「事前有溝通及綵排，冇尷尬，楊明亦冇加戲㗎。」她表示該場戲是自己首日開工拍攝：「原本只係我哋坐喺梳化並排而坐咁講對白，但導演唔收貨，仲叫我出去換番背心短褲，覺得咁先配合角色。（屋企人有睇？）有，嚟緊第二套劇都有啲類似嘅場面㗎。（成日坐人大髀，做咗『大髀專員』？」唔好咁講啦，我驚搵唔到男朋友呀。」