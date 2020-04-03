曾經囂過自殺過！裕美自揭黑暗史

藝人裕美為香港開電視節目《一曲走天涯》擔任嘉賓，她於節目中自揭曾經患上中度抑鬱症，一度只想尋死的黑暗日子。曾備受力捧，她表示曾因此感到飄飄然：「自己比很多新人賺得多，因為我有很多廣告，以前代言的薪金比現在高很多，不斷接表演、不斷登台，覺得自己年紀小前途無量，連選朋友都要看一下。」

日復日的忙碌工作，令她開始迷失：「當時不知道自己有病，但開始亂吃藥，止痛藥全吃進嘴裏、咳藥水也喝完，經常割手腕和撞牆，直到我打電話給公司高層，尖叫一下掛了他電話，他就帶我看醫生，醫生說我有中度抑鬱症。」她直言曾想過自殺，甚至做好預備，可幸的是身邊的基督徒好友高皓正、王君馨主動聯絡，令她得以被信仰拯救。

今年初，裕美開始修讀神學，稍後也會簽約內地經理人公司進軍內地。作為中日混血兒，她還默默地開韓國市場：「上年我開始和一個韓國oppa拍片，他是一個網紅。我們只是在街上偶遇，當時他第一次來香港，不知道為甚麼他走過來找我，那條片在網上點擊率很高，接着他應粉絲要求再來香港，我就帶他遊香港，拍一些Vlog，之後慢慢有廣告想找我們拍，美容、唇膏，甚麼都有。」