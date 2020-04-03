倒奶定煮嘢食？盤點最具Gimmick綜藝節目

電視節目有好多種，唔係個個都啱睇，所以香港好多製作人都絞盡腦汁，度個夠噱頭嘅綜藝節目，務求突圍而出。就好似ViuTV新節目《美女郊遊遊》咁，兩位「Double S」泳裝上陣行山，雖然備受爭議，但至少成為城中熱話。我哋就嚟睇吓過往香港綜藝節目玩過咩絕橋先！

美女廚房系列

總共三輯，由日本朝日電視台授權TVB拍攝製作的烹飪遊戲節目系列，每集邀請美女藝人進行廚藝比賽，又有美味天使做助手，令節目更加繽紛。美女參賽者大多性感上陣，好似名模Amanda S.雖然煮嘢食真係好叻，但亦有觀眾睇完問佢：「到底係倒奶定煮嘢食？」

獎門人系列

1995年開始，獎門人曾志偉帶領多位獎老同大家玩過無數經典遊戲，好似超級無敵估歌仔、超級無敵兵乓波、超級無敵夾死你都令人笑破肚皮。加上上親節目都係當時得令紅星，難怪咁多集都咁好收視。

百萬富翁

亞視當年嘅王牌，係一個源自英國獨立電視公司電視遊戲節目，參賽者正確回答連續15條4選1嘅多項選擇題，就可奪得100萬。主持人陳啟泰「最後答案」、「用唔用錦囊」成為金句。

又要威又要戴頭盔

雖然係清談節目，但絕對夠Gimmick。節目每集請嚟唔同行業人士討論佢哋工作嘅經歷。為保密身份，令嘉賓暢所欲言又唔會被秋後算賬，節目會為佢哋準備一個頭盔戴上。