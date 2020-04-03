滯留美國母遇排華　伍允龍真槍傍身

藝人伍允龍（Philip）去年工作相當忙碌，拍完劇再到內地為網絡電影任武術導演，今年一月放假即到美國芝加哥陪屋企人以及跟母親慶祝生日，相當孝順！不過，估不到原本兩個多星期的假期，因新冠肺炎疫情，令他原本接了的大型廣告活動以及一些工作都要取消及延期，假期延長至今：「原本二月要返嚟開工，但礙於依家嘅情況都要改期。」

崔碧珈早前從美國回港，指當地排華情況嚴重，伍允龍則指自己沒有親身遇到，不過，他的母親就試過去郵局戴口罩而遭到一些不友善眼光，令到伍允龍相當嬲，更在社交網上留言鬧爆：「戴口罩防疫係應該要做，同埋，我覺得大家都唔應該去搶物資。」談到美國有些華人會買槍械傍身，Philip指屋企本身都有多支真槍，全因父親一向都喜歡槍，只是作收藏之用：「我爸爸不嬲都鍾意槍，所以屋企有幾把，佢仲認識一個射擊教練，安志杰嚟芝加哥都會約我爸爸同師傅一齊去燒槍。」

Philip與爸爸在芝加哥有開設武館，但因為疫情關係，已封館一段時間：「我哋有六十幾個學生，唔想佢哋有危險，所以我哋好早已經閂咗門。」Philip指現於家中會不停練武及度一些新招式，希望可以用於將來的新作品之上。