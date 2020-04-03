放疫監再犯險！崔碧珈除罩Set頭大啖食

上月中由美返港的藝人崔碧珈（Anita）終於隔離期滿可搬離酒店，她先返家放下行李，之後換上低胸衫，到超市購買食物及防疫用品。

她在超市買完嘢之後，到屬高風險地方的髮型屋，但Anita基於工作需要，為稍後拍攝的廣告剪髮及染髮，而她更沒聽從醫生呼籲，在髮型屋除下口罩邊整頭邊進食。

她受訪時表示隔離期間，一度擔心感染新冠肺炎：「每日有人幫我量體溫，有日36.9度，再高少少就係發燒。我心諗如果自己有事，至少家人冇事。（如果有事，會唔會有咩遺憾？）有太多嘢未做，主要係工作上、電影上，所以我之後九成會返美國拍戲，雖然媽咪唔係咁想，但佢唔會阻止我。（你有冇交帶身後事？）我又冇，因為我好早交帶咗，買晒保險同人壽，畀個保障家人。」

講到隔離生活，Anita認為人皆有惰性，所以每日也會為自己定下目標，包括練琴及做運動：「我每日都會聽美國電台，因為之後會去美國拍戲，所以想適應美國口音嘅環境。（經過兩周隔離及操練，身形有冇變化？）我覺得自己瘦咗同多咗腹肌。」隔離時她最感謝媽咪每日為她做飯送飯到酒店，母女每天都傾四小時電話，問到母女感情是否有所增進？她說：「我哋感情向來好好，所以盡咗，冇得再好。」

髮型：Bowie Lo

@AdmiX Hairstyling