無綫四大小生有樣有才華　原來唔識追女仔？

無綫現時力捧小生周嘉洛、吳偉豪、丁子朗及黃庭鋒極受女Fans歡心，電視城門外每天都有不少女仔默默等候他們，不過，這四位「冧女小生」原來只是做兵多，溝女招數更是老土、過時，難怪次次被KO！

無綫花旦後起之人有不少，當中包括湯洛雯、張曦雯等，不過說到小生，無綫現時正力捧四位，當中包括周嘉洛、吳偉豪、丁子朗、黃庭鋒，現時重點栽培，於綜藝科及戲劇科分別力俗，誓必令他們成大器。而以「無厘頭風格」、走周星馳路線的周嘉洛之前奪得「最佳男配角」獎；更與「少年吳彥祖」吳偉豪齊齊於處境劇《愛．回家之開心速遞》中齊齊「情侶檔」拍住上，甚得「宅女」歡迎。不過問到溝女招數，周家洛自爆曾寫情歌示愛，但遭受冷落，他謂：「我試過寫情歌畀女同學，揀咗首《老鼠愛大米》，諗住我係老鼠，佢就係大米，寫完攝咗佢櫃桶，點知佢冇反應。」而吳偉豪就謂：「讀書嗰陣我都試過約心儀女仔去舞會，不過當我鼓起勇氣約佢時，佢已畀人約咗，不過唔緊要，經過呢次，我勇氣係比之前大咗嘅。」

丁子朗焗影情敵

至於港男出生的丁子朗，平時嘴多多，雖然約會成功，但原來只是做「兵」。他自爆：「入行前約女仔影相，佢肯出嚟，不過後尾係帶埋佢男友出嚟，當我係攝影師，變咗兵。」而有文有武的碩士生黃庭鋒於英國讀書，一心諗住溝鬼妹，點知太怕羞，更笑言：「喺外國冇同外國女仔拍拖都係遺憾。」

周嘉洛堅守《愛．回家》

現時備受公司力捧，當然發盡力，全心在工作上，周嘉洛堅守《愛．回家》，坦言未有慾望「外闖」，他說：「暫時未想拍其他劇，因為《愛》仲有好多新嘗試，拍咗就嚟四年仲不斷有突破，仲抱住好奇寶寶嘅心態。」說到「金城安」充滿周星馳影子，他不諱言演繹上參考周星馳：「呢個都係事實，唔係刻意扮佢，因為細細個就狂Loop佢嘅電影，已經入晒血，但係都調節緊自己，唔好太過多佢嘅感覺。」而吳偉豪會好好運用「靚仔」優點，他笑說：「有人讚當然開心，有次我喺上環見到吳彥祖真人，自己唔覺得似樣，可能個鼻有啲似啦。」

黃庭鋒望發揮體能

丁子朗與黃庭鋒同期加入無綫，兩人的發展亦有點相似，均由主持起步。丁子朗亦開始入劇組拍攝《踩過界II》，挑戰衰人角色，他說：「綜藝節目係做自己，拍戲就可以豐富人生，有上演藝課程惡補，最深印象係睇林峯訪問揣摩到做衰人嘅竅門，希望畀人耳目一新感覺。」懂得四種語言的碩士生黃庭鋒更是體育健將，但加入無綫兩年都沒甚發揮機會，他坦言：「如果可以拍多啲劇會令自己更加全能，終極目標將來可以演一人分飾多角色。」

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