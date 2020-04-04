東方日報C1：崔碧珈放疫監除罩Set頭再犯險

上月由美國返港的藝人崔碧珈昨日完成14日隔離「重見天日」，她無懼再次踏足高危地方，心急到髮型屋整頭扮靚，期間又除低口罩大快朵頤，「放疫監」後大解放。

崔碧珈（Anita）上月20日從美國返港後立即搬往酒店進行14天強制家居隔離，昨日終於期滿出關。「放監」的她返家換衫後即往超市買沙律、魚生及消毒搓手液等，之後心急前往髮型屋。雖然髮型屋屬高風險地方，但Anita基於工作需要，為稍後拍攝的廣告剪髮及染髮，而她更沒聽從醫生呼籲，在髮型屋除下口罩邊整頭邊進食。

昨午約2時，Anita離開位於尖沙咀的酒店，心情十分興奮，她說：「終於可以見到個天！之後 會乖乖留喺屋企，隔3、4日先出去掃貨，或者去樓下公園行吓都好。」講到隔離的感受，她稱比想像中易過：「但最後幾日嘅動力係細咗，一個人困得耐會有少少情緒低落。（期間有冇異性慰問你？ ）冇，同性、異性都冇。」她指隔離期間曾想過自己會中招：「有日量體溫有36.9度，再高少 少就係發燒，如果真係有事，會遺憾好多嘢未做，主要係工作、電影上。（有冇交帶定身後事？） 冇，因為好早交帶咗，好早買晒保險同人壽。」

稍後再赴美 阿媽擔心

Anita透露出關後會跟媽咪食飯，又指要繼續操弗身形：「接咗個健康廣告，本來係隔離期間拍，依家延遲咗，所以仲要努力Keep 。」至於歐美的工作，她表示首部監製的電影《Nausica》剛趕及報名康城影展，她稍後將要回洛杉磯拍戲：「套戲5月1號開機，但我返去美國又要隔離14日，未必夾到，導演話最多延期兩星期，成個製作團隊已經喺嗰邊，得我未到。（最後可能飛起你？）有可能，但我唔會放棄機會，會過去。」

提到當地疫情嚴峻，再去會否擔心？她說：「劇組會安排間屋畀我，會點對點車我去拍攝現場，仲會安排所有必需品，我會要求工作人員拍攝時戴口罩，會準備定口罩畀佢哋，拍晒就即刻飛返香港。其實最驚係坐飛機，見 到依家啲人嘅防護裝備都好多。（冒生命危險去開工？） 香港好多電視台啲人都繼續開 工， 要發生就會發生， 最緊要係做好防疫措施， 唔可以 無了期咁唔做 嘢。」她坦言 媽咪雖然不想 她這段時期再 飛美國， 但不會阻止她。

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