盤點圈中「筍盤王」　邊位高富帥Oppa最正？

韓國演藝界向來盛產型男Oppa！而經常在劇中扮演「高富帥」的韓國男星，現實中同樣投資有道而身家豐厚，加上他們對感情認真，至今仍未敢貿然封盤，令圈中出現不少「筍盤王」，就好似以下幾位人氣Oppa咁，唔單止各具魅力，而且財力非凡！

37歲玄彬「廣告劇酬巨星價」

2005年憑韓劇《我係金三珣》上位的玄彬，2010年憑人氣劇《秘密花園》爆紅，早前再憑收視爆燈的《愛的迫降》再登事業高峰，與孫藝珍的戀情疑幻似真。現實中同樣是「高富帥」的他吸金力強，除了廣告代言費一年高達670萬以上，每拍一部韓劇便穩袋逾千萬港元，名下的清潭洞物業更已升值至6,700萬，去年又購入Kakao M公司約2.4萬股份，身家至今累積逾億港元。

31歲朴敘俊「副會長升呢CEO」

朴敘俊出道短短9年已榮登韓劇收視一哥，先後主演《Kill Me Heal Me》及《三流人生》等劇，吸納大批粉絲，尤其前年熱播劇《金秘書為何那樣》，及早前播畢的人氣劇《梨泰院Class》更為他圈粉無數！由《金》劇「副會長」升呢《梨》劇CEO的朴敘俊，現實中亦是名符其實「高富帥」，前年2月豪擲約3,750萬港元購下清潭洞的豪宅，至今已升值不少。而他前年與朴敏英合演《金》劇傳撻着，更一度爆婚訊，但至今未有下文！

38歲趙寅成「長腿Chok到爆」

身高1.88米的「長腿Oppa」趙寅成經常Chok到爆，於2013年初與女星金敏喜交往，翌年9月宣布分手，之後與孔孝真合作韓劇《沒關係，這是愛情》傳緋聞，但雙方否認拍拖。近年趙寅成經常與圈中好友李光洙、金基邦、金宇彬、林周煥、裴晟佑及男團EXO成員D.O.聚會及旅行，絕少與女星扯上關係。而他於2012年豪擲約2,000萬港元，購入梨泰院的物業作投資收租之用。

43歲宋承憲「名下物業逾3億」

憑韓劇《藍色生死戀》走紅的宋承憲，憑憂鬱深情的眼神迷倒大批女粉絲，他於2015年高調公開與內地女星劉亦菲發展誇國戀，哄動一時，期間屢傳婚訊，可惜最終於前年初宣布分手。宋承憲受訪時，經常透露恨成家立室，但感情方面至今未有着落。目前仍單身的他，名下物業總值高達約3.34億港元，當中包括位於新沙洞的商用大廈，單係收租都收到手軟。

47歲鄭雨盛「曾受情傷打擊大」

鄭雨盛於2004年與女星孫藝珍合演的催淚片《抱擁這分鐘》感動萬千影迷，令鄭雨盛深情形象深入民心，而且十分專一，入行26年僅公開過一次戀情。他於2011年與合演韓劇《雅典娜：戰爭女神》的42歲女星李智雅同遊巴黎傳熱戀後，大方認愛，可惜事隔僅3個月，李智雅便被爆早已跟韓國音樂教父徐太志在美國秘婚，更展開離婚訴訟，震驚演藝圈，亦令一直蒙在鼓裏的鄭雨盛大受打擊，久久未能走出情傷，之後一直亦未有新戀情曝光！