晒34D益網友　何泳芍為自由唔理男友感受

前港姐何泳芍（Honey）由「美人魚教練」，搖身一變成為「是非精」，吸引大批網民追捧。崇尚自由戀愛的她，揚言為了捍衞網民福利，絕不會讓男友干預，繼續大晒34D導彈身材！

有「美人魚教練」之稱的何泳芍，擁有一身健康膚色，散發野性魅力，去年加入無綫節目《學是學非》成為「是非精」後人氣急升，贏得大批宅男愛戴！其感情世界同樣備受關注，她自爆最近回復單身，跟外籍男友分手：「我個前度男友係一個好Open嘅人，佢畀我好大自由度，分手原因真係性格不合。（揀番港男拍拖？）唔一定要咩國籍，只要同我夾就得！」她更公開擇偶條件︰「一定要做運動、體能要好、給予自由度！」

騷擾訊息撩Shopping

向來不吝嗇火辣身材的Honey，經常在社交網派福利，大晒34D「導彈」，她揚言會堅持自我，絕不接受被另一半干預：「拍拖一定要有自我，如果一段感情入面，做唔到自己想做嘅嘢，咁呢段感情唔會長久，所以就算未來男朋友唔畀，我都會繼續Post！」更笑言：「我唔可以剝奪大家嘅福利！」

她又自爆不時收到騷擾訊息，但反而化身「心理輔導員」開解對方：「有啲人好直接，問可唔可以帶我去Shopping，以前我會好苦口婆心咁勸佢，希望帶佢返正途，但慢慢發現，最好係唔畀任何反應。我呢Type唔係大眾口味，真係鍾意我嘅，就會欣賞我嘅性格！」