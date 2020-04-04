日名嘴做直播保持距離　aiko不安騷後落淚

新冠肺炎打擊日本演藝界，搞笑組合森三中的42歲女成黑澤宗子亦證實確診，令圈中人心惶惶。朝日電視台音樂節目《Music Station》昨日舉行3小時直播，演出單位包括有乃木坂46、JUJU、三代目J Soul Brothers、GLAY、志尊淳、城田優以及椎名林檎領軍的樂隊東京事變等。

製作單位做足防疫措施，除了不招待現場觀眾外，74歲主持森田一義（Tamori）亦打破目節一向慣例，與女主播拍檔並木萬里菜分開一段距離站立，進行訪問環節時，亦不再與嘉賓排排坐做訪問，雙方至少相隔幾米距離，以減低病毒傳播機會，引來觀眾熱烈討論。亦有網民擔心Tamori一把年紀容易受感染，提議他在透明膠箱做直播。

乃木坂46主將白石麻衣離隊前最後一次亮相節目演出，與隊友演唱新歌《幸福的保護色》。X JAPAN主音TOSHI亦電視觀眾即場投票下，翻唱女歌手LiSA的大熱歌曲《紅蓮華》。創作女歌手aiko與樂隊東京SKA PARADISE ORCHESTRA合唱新歌《Good Morning》後，自爆在後台落淚，她坦言每日都感到十分不安，但相信希望在明天。