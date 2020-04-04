【19禁新劇】朴海俊肉搏小三　金喜愛擬捉姦

金喜愛的新劇以不倫戀為題材，小三韓素希仲有唔少床戲，首6集被列19禁。

韓國52歲女星金喜愛與43歲男星朴海俊合演的JTBC新劇《夫妻的世界》，上周接檔男星朴敘主演的《梨泰院Class》啟播，內容涉不倫戀兼有大膽床戲，首6集被列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看）。

承接上集劇情，金喜愛獲悉老公朴海俊同細自己一大截的韓素希發展婚外情，仲知道「小三」懷孕後大受打擊。而昨晚第3集，金喜愛特地透過好友，向老公透露「小三」佗B一事，想知道朴海俊會如何抉擇。不過，朴海俊卻跟金喜愛的好友表示他同樣深愛兩女，而金喜愛在丈夫突然說要開OT後，又以為他要跟「小三」偷情，便踩場到其辦公室打算捉姦，途中又幻想二人在影印機旁肉搏，最終金喜愛開門後，卻發現老公原來真的與同事在開會中。

金喜愛亦已有離婚的打算，更決定暗中展開報復，收集二人偷情的證據，她在朴海俊面前不動聲色，但已派沈恩宇搬往韓素希的隔鄰接近她，而下集預告中，朴海俊與韓素希繼續偷情，金喜愛則拿着房卡，似乎又打算上房捉姦。昨晚第3集收視再創新高，由上集10%升至11.9%。