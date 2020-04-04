具荷拉最後寫真曝光！兄轟母葬禮搵明星集郵

韓團KARA前成員具荷拉於去年11月被發現倒斃家中，自殺身亡，終年27歲。而事務所與出版社合作推出紀念具荷拉的寫真集《Hara Memorial Photo Book "HARA" 》，將於後日出版，收錄了具荷拉親自揀選的拍攝地沖繩取景的寫真，以及她的詳盡訪問內容。

其胞兄具浩仁正與母親就遺產繼承問題進行訴訟，因父母是直系親屬，各可分得50%遺產，但具浩仁指母親早於具荷拉9歲時已離家出走，多年來沒盡母親責任，故向法院質疑母親的遺產繼承權。

而具浩仁近日再發長文披露兩兄妹自幼因缺乏母愛，度過不快的童年，又透露具荷拉曾多次試圖自殺，新聞也不是每次有報道，但他每次接到具荷拉自殺的消息後，也會放下工作趕到首爾照顧胞妹，他又謂去年具荷拉圈中好友Sulli離世後，他更擔心妹妹的狀況，故更多與她聯絡，可惜最終仍阻止不了悲劇發生，當接到噩耗的一刻感覺要瘋了。

具浩仁又炮轟母親甚至在具荷拉的葬禮上只顧找其他出席的藝人合照。而他於上月18日向國會提出請願，要求成立「具荷拉法」，禁止遺棄子女的父母擁有子女財產繼承權，鑑於已有逾10萬人參與，韓國常任委員會將受理。