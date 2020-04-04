湯盈盈憶洲際酒店結婚　單立文想娶多個老婆

藝人湯盈盈及單立文（豹哥）在電視城拍攝《愛．回家之開心速遞》，劇情講到豹哥做model，要換4套衫，但他就保持神祕不肯劇透有甚麼造型，盈盈就笑言：「我梗係做佢fans，見到佢就流晒口水，佢着咩都咁型。」問到豹哥可接受到扮女人？盈盈即笑言接受不到，豹哥即笑言：「你接受到錢嘉樂即係咩都接受到。」盈盈笑言：「係喎，我老公都扮過女人。」

而講到日前是豹哥與太太胡蓓蔚結婚12周年紀念，問到怎樣慶祝？他笑言：「因為疫情影響，所以求其打咗佢幾下就算數。」隨即正經表示在家中食飯：「佢包咗啲雲吞畀我食，因為依家費事出街，我返工要負責任，同埋對劇入面同事負責任。」問到可有送禮？豹哥表示已沒有需要，結婚7年的盈盈笑言有時更不記得慶祝，她亦提到當年舉行婚禮的洲際酒店要拆，幸好有影相留念。

而講到豹哥在IG講「希望有機會再搞多一次」，他講笑謂：「有機會我想娶多個老婆，同新老婆搞多次婚禮。」隨即才謂：「因為當年婚禮大家玩得好開心，飲到醉晒唔捨得走，好多人話嗰陣唔識我冇去，所以就想搞多次。」他又笑言盈盈執到嘉樂算係咁，盈盈即作狀打他，十分搞笑。