健身中心關閉！余德丞轉場除罩搓友誼波晒肌

疫情關係，健身中心要暫時關閉，但仍阻不到「陽光型男」余德丞（Dickson）做運動！日前見到一身運動look的他戴上口罩，與男性朋友到跑馬地做運動，場地空曠，他見到人少少才除低口罩，之後就開始拉筋、熱身。接着兩人跑步，做到㷫烚烚的Dickson即除下外套，期間又不時拉高件短袖衫抹汗，隱約大騷腹肌！

雖然足球場的龍門被封上，但都無阻Dickson對足球的熱愛，不能射龍門，兩人惟有在旁搓波「止癮」，依然玩得盡興。做完一輪運動後，兩人大汗疊細汗，休息一會後，他們用搓手液清潔雙手後才戴回口罩，做足衞生措施才離開。之後他們到附近買嘢食醫肚，見到Dickson到茶餐廳買菠蘿包食，十分貼地，雖然菠蘿包易食到周圍都是碎，但為求安全，他都寧願在車上食，避免堂食，以免飛沫傳播，食之前又再次用搓手液清潔雙手才除口罩，十分小心！

事後記者致電Dickson，他坦言因平時做開的健身中心關閉：「但習慣做運動好難停落嚟，除咗自己屋企做，難得呢度又對外開放，所以叫埋教練一齊嚟練吓，費事過咗疫情之後身形走樣，哈哈！」他笑言一周來這裏三、四日：「但大家唔好走嚟撞我啦，要保持社交距離，大家見到咪點頭say hi，呢度不時撞到熱愛運動嘅朋友，大家好注重衞生，保持需要嘅距離，有時跑步可能會吐口水，但大家就小心啲，唔好咁做，帶嚟嘅口罩就帶番走，唔好破壞環境，享受呢度淨土。」他亦透露現時盡量叫外賣，避免在餐廳入面進食：「如果被迫坐喺度食就自帶餐具或要消毒餐具，食小食就買走。」他又笑言希望疫情後會成為更健康、體魄更好的人：「我依家每日都做運動，身體好好。」