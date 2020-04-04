拍劇阻街被投訴？江嘉敏女上男下生擒何廣沛

藝人何廣沛孖江嘉敏日前為無綫新劇《食腦喪B》現身銅鑼灣海旁取景，大膽演出「愛情動作片」！劇中二人飾演歡喜冤家，先拍攝Sweet爆踩單車戲份，女方從後攬住男方，繼而坐上石壆背對背談情，惟鏡頭一轉，二人瞬間感情生變，何廣沛先嚇跌江嘉敏，女方反擊使出「撻生魚」絕招，將何廣沛「胸壓」落地撳實，完美KO！

談情加動作戲同時進行，何廣沛抵死笑話正拍攝「愛情動作片」：「我係打不死嘅喪屍，動作戲真係少不免，所以都好攰，依家仲要全速加快拍晒佢。（因為疫情趕工？）冇話關唔關，拍呢套劇都見證成個疫情，由條街冇乜人戴口罩到全部戴晒，所以都新加入啲疫情元素，希望快啲出街，大家會有共鳴。」

拍攝當日，每當何廣沛要拍攝跪地、爬地的相關動作時，面露痛苦變慘樣，他自爆因為「工傷」：「做喪屍係咁要跑、爬、跳，咩都齊，對腳嘅肌肉嘅負荷程度去到頂點！一郁啲肌肉都扯住扯住，同埋又唔可以出汗，化妝同事都好忙幫我抹汗。（順便減磅？）難啲，依家做Gym都未必安全，除咗返工，其餘時間都係休息。」

至於江嘉敏就興奮指最近入手了一個減肥電子Game，不過就心痛指食了炒價：「足足貴3倍，但啲朋友話真係減到，遲啲有場戲係要何廣沛公主抱我跑街，為佢着想都減輕吓少少啦！」何廣沛即笑話盡做，並叫對方做捉安全措施。

新冠肺炎疫情肆虐，江嘉敏坦言驚拍劇周圍去身上有菌，亦避免同男友見面。談及政府實施關閉娛樂場所兩星期措施，二人指幸好一早拍完戲院場景：「電影公司每次都有消毒，拍嗰陣戲院都未開門，所以都冇其他市民，健康狀況安全。」又謂為免群眾聚集，劇組大減外景工作人員及臨時演員人數。

另外，談及有傳《多功能老婆》將開拍續集，惟朱晨麗（朱朱）及洪永城因「鹹豬嘴」一事吵大鑊，兩個只能活一個，身為緋聞男友的何廣沛表示都有睇到相關報道：「相信兩位都係專業演員，清楚自己做緊咩，同朱朱都合作過兩次，好相信佢為人，對佢做任何事、決定都支持。」

人多開工惹誤會

《食》前日在大坑拍外景時，演員連工作人員逾三十人，有指當日有街坊見人數聚集眾多，期間有人未戴上口罩引來恐慌，加上劇組佔據了附近路面及停車位拍攝而惹來不滿，有巿民為此而報警，之後有警察到場了解事件後離去。無綫電視就此事回應：「本台4月3日於大坑進行《食腦喪B》的外景拍攝。由於是屬於在工作地點進行工作，故獲有關規例豁免。本台會提醒員工時刻注意防疫。」

何廣沛：唔好戴有色眼鏡睇我哋

有份參演的何廣沛表示知道當日有警員到場了解：「其實我哋日常工作經常都有警察到場了解，唔好講依家疫情嚴重，因為拍劇都會有一大堆人，警察了解有冇申請、會唔會阻街成日都有，每次睇完張工作紙就好快離開，當日我同警察有段距離，只係聽到佢哋提議現場人員盡量企開啲，唔好令到市民憂慮。」

而對於被指現場有工作人員冇戴口罩，江嘉敏澄清人人都有戴口罩，街外人見到佢哋冇戴口罩係因為要埋位先至除低，而何廣沛則補充謂：「擔心我哋冇戴口罩，其實我哋唔戴得口罩係仲驚，喺毫無保護情況下工作我哋都有一定風險，台前幕後喺咁嘅情況下工作都好敬業，希望大家唔好戴有色眼鏡睇我哋。」