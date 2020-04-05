華姐冠軍得個樣？佢哋靠實力洗花瓶形象

不少女星雖然挾着華姐冠軍銜頭強勢殺入娛圈，但事業路卻並非一帆風順，惟她們沒有放棄，終捱過低潮期，憑亮眼表現走上高峰。

於2012年爆冷奪得華姐冠軍的張曦雯，代表香港出戰世界小姐獲得不俗成績，可惜加入無綫未被重用，主要在明珠台擔任主持，等足4年，亮相節目《3日2夜》因火辣身材而人氣急升獲封女神。隨後跳入劇組的她，默默耕耘擺脫花瓶形象，去年憑《白色強人》「呂靄寧」一角奪得無綫「飛躍進步女藝員」，更在《木棘証人》首嘗女一滋味。

廖碧兒2001年以華姐冠軍姿態入行，因拍攝處境劇《皆大歡喜》迅速入屋備受力捧，於多部劇集擔任女一，惟在2010年她被指狠撇陳豪，背上「拜金女」之名而飽受負評。同年離巢外闖的她，終在2016年憑ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》破格演出「小三」角色，獲讚演技出眾而翻身。

2010年華姐冠軍岑麗香，首次參演劇集《巴不得媽媽》即廣受好評，翌年更拿下「飛躍進步女藝員」獎，可惜及後演出未有突破，在2016年拍《火線下的江湖大佬》時更被指因拍拖心散，慘被陳煒爬頭，淪為女二。努力不懈的她，翌年拍《溏心風暴3》再度備受喜愛，今年產後復出夥拍馬國明拍攝劇集《BB大晒》，重上女一之位。