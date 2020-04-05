東方日報C2：鄧佩儀靠父母倒貼自責不孝

入行七年的前華姐冠軍鄧佩儀去年憑重頭劇《鐵探》彈起，被外間睇好有力接棒無綫花旦。但她的星途絕不平坦，處女劇《點金勝手》幾乎變成「收山劇」！初入行時，她更入不敷支， 還含淚指愧疚要父母補貼支持生活，一度打算轉行！

現年27歲的2013年華姐冠軍鄧佩儀入行七年，去年在《鐵探》飾演臥底彈出演技獲讚賞，後來在《金宵大廈》扮吹氣公仔Mary，大膽演出令人眼前一亮，被外間看好能夠接棒無綫花旦。事實上形象乖乖女、甚少緋聞的她近年獲無綫悉心栽培劇接劇，除了正播出的《機場特警》外，她拍的《降魔的2.0》亦排隊等出街，她更同時拍攝《陀槍師姐2020》與《踩過界II》兩劇，工作接踵而來。

險一劇玩完

鄧佩儀現時事業一帆風順，但原來當年選美後被力捧拍攝《點金勝手》，處女劇幾乎變成「一劇收皮」，她說：「第一套《點金勝手》真係做得好差，睇番都覺得自己啲戲好屎，之後三年都冇監製敢搵我拍啲多戲嘅角色，挫敗感好大，但係唔怪得人，自己把握唔到，機會就自然畀咗人。之後轉咗去拍節目《飲食飯團》幾年，以為自己拍劇生涯已經玩完，直到監製陳維冠搵我拍《幕後玩家》先令到我條路有番光。」

當年20歲贏得華姐冠軍後，鄧佩儀由加拿大來港發展，生活也接連碰釘，入不敷支，她說：「雖然有月薪， 但係都唔夠交租、生活，頭幾年唔止畀唔到家用，仲要靠父母每個月補貼一萬蚊支持，我先可以喺香港維生。」講到父母的無條件支持，她眼泛淚光說：「真係好不孝、好愧疚，對自己好失望，咁大個人仲要問屋企攞錢，諗咗好耐係咪應該轉行。」入行初期，她收入不高，惟有節省開支發揮其「無綫慳妹」的本質：「自己唔鍾意買衫、唔鍾意買包包，對食又冇要求，仲可以重複食同一樣嘢。」

當阿佘係師傅

下一步希望做「女一」的鄧佩儀不時向兩屆視后佘詩曼偷師，她說：「我真係好幸運遇到有發揮嘅角色，當然希望再進一步做女主角，不過，隨緣啦，會努力但唔會強求。演技上仲有好大嘅進步空間，一直以佘詩曼為目標，重複睇佢啲細微位學嘢，阿佘暗中係我師傅嚟㗎，希望有佢嘅成就！」

在《機》劇中飾演特警的她，提到拍攝前弄傷胸骨骨裂，要食止痛藥忍痛開工，她笑說：「我原來都幾忍得痛，呢樣嘢都捱過就冇乜嘢頂唔住，揀得做演員辛苦就預咗。」

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