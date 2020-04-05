耳疾因擾多年！Wink相田翔子尋找隱世名醫得救

憑《寂寞的熱帶魚》等多首名曲於80年代走紅的日本二人女子組合Wink，由鈴木早智子和相田翔子組成，但組合正全盛期突於1996年解散。相田翔子其後作個人發展，於2008年結婚，2012年誕下一名女孩。現年50歲的相田翔子，日前在東京電視台醫療電視節目，披露Wink當年人氣高漲時解散的內情。

1988年出道的Wink出道7年後，於1995年當時25歲的相田為節目綵排後，返化妝室休息，突然右耳出現有如船的汽笛聲，耳鳴令她受不了，甚至無法站立。但由於工作太忙，她根本沒時間到醫院檢查，被迫強忍開工。十數天後她到醫院檢查，醫生診斷出是突發性耳聾，指出這個病要趁早治療，發現病徵後48小時內醫治會較好，但相田兩星期後才看醫生，失去治療的黃金機會。

事務所獲悉相田情況後，提議Wink解散，相田入院接受治療，但醫生認為醫治太遲，聽力很難回復正常，顯得束手無策，令相田十分絕望，一度考慮引退。由於相田喜歡唱歌，好想再唱下去，這個堅強意志令她奇蹟地恢復聽力，展開個人發展活動。

2008年，38歲的相田與女星司葉子的三子宏光結婚，邁向幸福生活之際，病魔再次襲擊她，舉行婚宴後，她與親友相約吃飯，期間她在廁所再次感到激烈耳鳴，跟以前不同是，這次是令人不舒服的高音，而且十分強烈，相田不停流汗，呼吸困難，她以為自己會死去，幸好家人及時發現。

奶奶司葉子介紹耳鼻咽喉科皿井靖長醫生給她，皿井診斷出相田其實是患梅尼爾氏症，是內耳的疾病，其症狀是會突然眩暈、耳鳴、聽力減損，而且耳朵有腫脹感，最後可能進展到永久性聽覺障礙。病因可能和遺傳及環境有關係，而這個病很難根治，甚至兩三年便復發。相田聞言後很緊張，不過這位醫生很細心，解釋是她為籌備婚禮而導致精神緊張，病才會爆發出來，醫生對症下藥，並循循善誘開解她，要她悠閒地生活，經過一段時間診治，相田的耳疾漸漸治愈。日前她還帶節目人員去找皿井醫生道謝，感謝時忍不住哭出淚來。