《As Tears Go By》原唱確診新冠肺炎難說話

於60年代憑《As Tears Go By》成名的73歲英國女歌手Marianne Faithfull，由經理人證實確診新冠肺炎，目前於倫敦一間醫院休養。

Marianne的藝術家前夫John Dunbar透露她周二入院：「佢幾乎講唔到嘢，亦冇探病。不過情況算係咁。」Marianne的好友Penny Arcade於社交網站表示：「我上禮拜同佢傾過，佢本來已經隔離防疫，但因為有照顧佢生活嘅傭工，所以被感染。」Marianne經理人則指她情況穩定，治療有效。

Marianne於1964年參加滾石樂隊（Rolling Stones）樂隊的派對時被發掘，同年她推出由滾石成員創作的歌曲《As Tears Go By》，一炮而紅。Marianne離開當時丈夫John Dunbar與剛出生的兒子，與滾石成員拍拖，她自言與其中3人上過床，最後認為主音米積加（Mick Jagger）最好，與他同居。

Marianne唱而優則演，與阿倫狄龍（Alain Delon）合作擔正《慾海紅杏》（The Girl on a Motorcycle），以及主演《英才俊傑》（Hamlet）。但去到70年代，她因為毒癮與厭食症，流離失所，星運沉寂，直到1979年才捲土重來。