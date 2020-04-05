關淑怡宣布退出娛樂圈：從未獲得尊重！

歌手關淑怡（Shirley）現為環球唱片旗下藝人，今日凌晨忽然在社交網宣布決定退出事業，以多篇英文留言表明離去，言語間多次指自己相當失望，見識到行業最醜陋的一面，自己更是從未有獲得過尊重！

早在上月，Shirley曾在社交網宣洩不滿，指不再相信唱片公司：「了結自己，一了百了！」情況令人擔心！直到今日凌晨，Shirley在社交網不斷發文留言，表示經過深思熟慮後，決定退出事業：「我唔會責怪誰，亦唔想毀掉自己名聲，我與唱片公司已完成合約，多年來對音樂事業相當認真！」

她續指自己係被迫作出此決定，自己在沒有選擇下退出，佢強調：「我不是一件貨品，每次做音樂都全心全意去做！我係一個人！唔係扯線公仔，唔係受害者，問心無愧，有自己獨立思想！」佢又透露有人做錯從不道歉，對藝人未有互相尊重等指控。Shirley最後一個留言引用自己舊作《地盡頭》寫下玄奧之詞：「在世界各地的盡頭找到我。。地盡量頭再嚟見！SK」未知佢口中嘅盡頭是指甚麼。

東網就關淑怡發文向環球唱片查詢，公司方面表示沒有回應。