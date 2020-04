已為人母的藝人陳凱琳(Grace)早前推出自家化妝棉品牌,為咗盤生意佢全情投入,花唔少時間研究原材料之餘,仲自己做白老鼠親身試用先敢推出,因為咁佢就自覺忽略咗家庭,而最近都真係見多咗鄭嘉穎化身湊仔公,孭住仔仔出巡!

Grace都為此深感內疚,佢發文多謝老公鄭嘉穎冇責怪佢之餘仲非常支持佢創業,Grace留言話:「喺創立自己品牌的時候,總要花小小時間和心思,當中小不免會忽略了照顧家庭,心裏有些內疚!在整個過程當中,我的家人和丈夫都沒有怪責我,反而得到他們的理解和支持,還幫助我去照顧家裏日常的大小事情,令我完全安心地去準備我第一次的品牌活動!」

Grace更趁機向老公示愛,甜蜜咁講出愛的金句:「愛就是另一個人的快樂比你自己的還重要。Love is when the other person's happiness is more important than your own.(H. Jackson Brown,Jr.) 」